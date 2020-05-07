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Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

07.05.2020 / 13:19
Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,35 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов в среду, 6 мая.

"По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней совершены платежи (на закупку товаров для борьбы с коронавирусом - ИФ) на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн - средства госбюджета, 1,349 млрд грн - средства местных бюджетов", - указал Минфин в сообщении.

При этом наибольшая сумма (640,8 млн грн) направлена на закупку медикаментов и расходных материалов (в том числе 495 млн грн из местных бюджетов), еще 552,8 млн грн - на закупку оборудования (483,2 млн грн из местных бюджетов), 462,5 млн грн - на маски, антисептики и дезинфекторы (231,6 млн грн из местных бюджетов), отметил Минфин.

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2,398 млрд грн (512 млн грн - госбюджет и 1,886 млрд грн - местные бюджеты", - сообщило министерство.

Источник

расходы, коронавирус, COVID-19
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