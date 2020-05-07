Войти | Зарегистрироваться
14:21

четверг,
07 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен

07.05.2020 / 12:48
Общая стоимость товаров медицинского назначения, приобретенных компанией для медучреждений Украины, составляет около полмиллиарда гривен, большую часть груза привез самолет "Мрия" 6 мая.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтоназ" Андрей Коболев.

Об этом Коболев заявил 6 мая на брифинге в аэропорту "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области, куда прилетела "Мрия"

Прямая речь: "Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма – 15 долларов.

Закуплено все за средства группы НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Коболева, "Нафтогаз" приобрел 500 тысяч защитных стерильных сертифицированных костюмов, которые могут использоваться в больницах; 700 мониторов пациентов, которые нужны, как для пациентов с коронавирусом, так и в будущем для любых других пациентов в реанимации; 50 мобильных аратов рентгена и 50 мобильных аппаратов УЗИ, а также 50 тысяч респираторных масок.

Львиную долю этого груза (111,5 тонны) привезла "Мрия" 6 мая, 31,5 тонны 5 мая привез в Киев самолет АН-22 "Антей", третий самолет с частью груза с этого заказа ждут до конца мая.

Самолет встречали заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Груз из "Мрии" уже фактически разгрузили, в ближайшее время его обещают бесплатно передать в медицинские учреждения Украины.

Напомним, утром 6 мая на Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Зеленский тогда сказал, что к поставке была причастна "не только государственная команда, но и бизнес-участники". Говоря о масках из груза, президент отметил, что они пойдут не только врачам, но и в аптеки. Однако тогда не озвучивалось, кто занимался закупкой.

Позже собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". Он писал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

В Офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

28 апреля Офис президента заявил, что дальше поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19 будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что доставку медицинских товаров самолетом "Мрия" оплатила компания "Эпицентр", а президент его встретил, потому что "гордость".

Источник

Нафтогаз, Коболев, медгруз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.