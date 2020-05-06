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В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске

06.05.2020 / 16:52
В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске
church.by Источник: church.by
Еженедельно по пятницам организаторы акции будут выбирать одного победителя

Белорусская Православная Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске. 

Условия участия опубликованы на официальном сайте БПЦ.

«Как помочь себе и своим близким в период сложной эпидемиологической ситуации? Может показаться банальным, но порой для этого достаточно надеть маску.

Давайте вместе остановим распространение коронавирусной инфекции доступным нам способом, надев защитные маски в местах скопления людей!», - сказано в сообщении.

Для участия необходимо: подписаться на инстаграм-аккаунт @Pantanassa.minsk; опубликовать свое фото в маске с хештегом #ЯвМаске со ссылкой на аккаунт @Pantanassa.minsk; пригласить друзей.

Еженедельно по пятницам организаторы акции будут выбирать одного победителя. Обладателей лучших фото ожидает приз.

Источник: Inpress.ua
маска, флешмоб, Беларусь
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