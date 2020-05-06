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Экспериментальная вакцина от коронавируса может появиться в миллионах доз к концу 2020

06.05.2020 / 17:59
Экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.

Об этом сообщает  CNN.

Генеральный директор разрабатывающей вакцину компании BioNTech Угур Шахин заявил, что процесс одобрения регулирующих органов может быть ускорен из-за глобальной пандемии.

"Преимущество вакцины в ситуации пандемии намного больше, и поэтому одобрение или разрешение вакцины в ситуации пандемии должно следовать другим правилам, чем мы видели в прошлом", - сказал Шахин.

Он отметил, что вакцина имеет "очень обнадеживающие" доклинические данные.

"Мы видим сильную реакцию на вакцины даже при низких дозах. И мы полагаем, что вакцина действует", - заявил Шахин.

По его словам, если вакцина будет одобрена регулирующими органами, то партнеры "готовы работать как можно быстрее", чтобы доставить ее населению.

Напомним, ранее сообщалось, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Участниками первого этапа исследования стали здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Источник

коронавирус, вакцина
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