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В мире более 90 тысяч медработников инфицированы COVID-19

07.05.2020 / 17:12
В среду, 6 мая, Международный совет медсестер (ICN) заявил, что в мире более 90 000 медицинских работников инфицированы COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения. При этом отмечается, что предоставленные данные не охватывают все страны мира.

"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения. Последний раз ВОЗ публиковала такие данные 11 апреля. Тогда инфицированными считались 22 тысячи медицинских работников.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что первые заражения COVID-19 в мире могли произойти еще в декабре.

Источник

врачи, коронавирус, COVID-19
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