Управделами УПЦ призвал верующих сдать кровь из-за ее дефицита во время пандемии

Верующие Украинской Православной Церкви могут помочь спасти жизни, став донорами крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Давайте поможем! Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что из-за карантина и коронавирусной болезни в больницах возник дефицит донорской крови. Число доноров упало в два раза. И это при том, что один донор может спасти целых три жизни!

Учитывая данный факт, я убедительно прошу верующих Украинской Православной Церкви помочь тем, кто так сейчас нуждается в поддержке. Став донором, каждый из нас исполнит то, к чему нас призывал Господь: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 31–36)», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал, как стать донором.

«Согласно информации министерства, сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих норм безопасности. Также отмечено, что донорам разрешено пользоваться общественным транспортом во время карантина с тем, чтобы они могли добраться в больницы.

Со своей стороны предлагаю всем, кто будет готов сдать кровь, ознакомиться с необходимыми данными на сайте donor.org.ua. В разделе «Информация» вы найдете ответы на вопросы, связанные с практической стороной осуществления донорства, а также – контакты волонтеров, которые в разных городах Украины обеспечивают помощь больным детям (в том числе и по линии получения донорской крови)», - сообщил архиерей.

Владыка Антоний рассказал, что подобную акцию проводит Белорусская Церковь.

«Помимо этого, хотел бы отметить недавнюю совместную инициативу Белорусской Православной Церкви и Минздрава Белоруссии, которые обратились к верующим, переболевшим коронавирусом, с призывом сдать плазму крови (ее используют для лечения тежелобольных пациентов, поскольку она содержит антитела, способные бороться с COVID-19). Уверен, что подобная инициатива может быть актуальной и для Украины. В связи с этим подчеркну, что мы открыты для проведения соответствующих консультаций с украинскими медиками», - подытожил иерарх УПЦ.