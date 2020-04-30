Премьер: будет адаптивный карантин, а маски, дезинфекторы и дистанция – теперь норма

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 апреля.

Прямая речь: "Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план – согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая.

Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма".

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, с 12 мая начнется смягчения ограничений, но следующие 2 года мир будет жить в условиях борьбы с коронавирусом – поэтому определенные ограничения могут сохраняться или возобновляться.

Власти ввели понятие зеленого, желтого, оранжевого и красного уровней опасности в качестве критериев для тех или иных правил карантина локально или тотально.

Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

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