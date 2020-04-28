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В Украине больных COVID-19 – 9 тысяч, новых случаев стало меньше

28.04.2020 / 09:01
За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Об этом сообщают МОЗ, Центр общественного здоровья, брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Впервые с 21 апреля количество выявленных случаев за сутки опустилась ниже отметки в 400 (о динамике пандемии больше здесь).

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков. Из новых случаев за последние сутки – 28 детей и 73 медработника.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников.

За последние сутки госпитализированы 83 человека. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек: 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР. За прошедшие сутки совершено 4251 исследование методом ПЦР.

Из регионов больше всего новых случаев зафиксировано в: Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34), в Киеве (32).

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 398 случаев (64 выздоровели)

Волынская обл. – 254 случая (49 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 319 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. – 351 случай (10 выздоровели)

Закарпатская обл. – 375 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. – 204 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 761 случай (66 выздоровели)

г. Киев – 1220 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. – 570 случаев (57 выздоровели)

Кировоградская обл. – 337 случаев (54 выздоровели)

Львовская обл. – 358 случаев (57 выздоровели)

Луганская обл. – 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. – 115 случаев;

Одесская обл. – 240 случаев (9 выздоровели)

Полтавская обл. – 173 случая (14 выздоровели)

Ровенская обл. – 522 случая (46 выздоровели)

Сумская обл. – 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская обл. – 612 случаев (70 выздоровели)

Харьковская обл. – 196 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. – 88 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 72 случая (16 выздоровели)

Черкасская обл. – 267 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1375 случаев (60 выздоровели)

Черниговская обл. – 35 случаев (4 выздоровели).

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статистика, коронавирус, COVID-19
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