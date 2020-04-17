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Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

17.04.2020 / 14:43
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина пользуется любыми возможностями для возвращения своих граждан, и готова менять на конкретном этапе столько, сколько максимально возможно.

Комментируя состоявшееся в четверг на Донбассе освобождение и возвращение еще 20 украинских граждан, он отметил, что украинская сторона настаивала на том, чтобы провести освобождение как можно быстрее, не дожидаясь завершения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

"Мы можем ждать окончания карантина и потом делать больший обмен, но наша сторона давила, что не надо ничего ждать. Нам подтвердили 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Если завтра будет еще два человека - будем два человека возвращать, послезавтра будет 100 - возвращать 100", - цитирует слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Президент также заявил, что продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

"Украина должна освободить всех своих граждан", - подчеркнул Зеленский.

Источник

обмен, Зеленский
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