Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Комментируя состоявшееся в четверг на Донбассе освобождение и возвращение еще 20 украинских граждан, он отметил, что украинская сторона настаивала на том, чтобы провести освобождение как можно быстрее, не дожидаясь завершения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

"Мы можем ждать окончания карантина и потом делать больший обмен, но наша сторона давила, что не надо ничего ждать. Нам подтвердили 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Если завтра будет еще два человека - будем два человека возвращать, послезавтра будет 100 - возвращать 100", - цитирует слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Президент также заявил, что продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

"Украина должна освободить всех своих граждан", - подчеркнул Зеленский.

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