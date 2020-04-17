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Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь в условиях карантина

17.04.2020 / 14:49
Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь в условиях карантина
Благодатный огонь Источник: Центр информации УПЦ
В связи с карантинными ограничениями в аэропорту «Борисполь» огонь раздаваться не будет

Представители епархий Украинской Православной Церкви смогут получить Благодатный огонь в Свято-Воскресенском (афганском) храме, который находится справа от въезда в Киево-Печерскую Лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в связи с карантинными ограничениями в аэропорту «Борисполь» огонь раздаваться не будет.

«Ориентировочное время прибытия Благодатного огня в указанный храм завтра около 19.00-20.00. Обращаем внимание, от епархии нужно направлять только одного представителя, который должен предварительно сообщить настоятеля храма протоиерея Сергия Ющика о времени своего прибытия для того, чтобы предотвратить возможное скопление людей», - сообщили в Синодальном отделе.

Как сообщалось ранее, делегация от Украинской Православной Церкви готовится доставить Благодатный огонь в Украину.

Источник: Inpress.ua
упц
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