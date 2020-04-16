Войти | Зарегистрироваться
15:06

четверг,
16 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви напомнили, что во время карантина из-за чумы и холеры верующие молились дома

16.04.2020 / 14:06
В Церкви напомнили, что во время карантина из-за чумы и холеры верующие молились дома
Фото из открытых источников Источник: Фома
Архиерей отметил, что болезнь забирает молодых и старых, врачей и ученых, православных и католиков, мусульман и атеистов

В Церкви опровергли мнение, будто раньше во время эпидемий люди, наоборот, шли в храмы.

Как сообщает «Фома», об этом сказал епископ Калачинский и Муромцевский Петр, который до принятия сана закончил биологический факультет МГУ, работал в НИИ природно-очаговых инфекций города Омска и защитил диссертацию по специальности «Вирусология».

«Отношение к церкви как к барокамере с особым микроклиматом и обеззараживанием чревато искушениями - такая вера может оказаться очень шаткой», - заявил епископ Петр.

Архиерей отметил, что болезнь забирает молодых и старых, врачей и ученых, православных и католиков, мусульман и атеистов. Человек может прийти в храм уже больным, но не подозревать об этом, зато заразит большинство тех, кто находился рядом с ним.

«Говорящие так недостаточно знакомы с историей, в том числе церковной. В прошлом тоже были изоляции и карантины - не надо думать, что это новая, придуманная мера. Конечно, уровень знаний о причинах и течении эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем не менее люди знали, что остановить чуму, холеру и оспу можно только карантином. И во многих случаях береглись и читали молитвы из дома», - сказал представитель Церкви.

Так, напомнил он, святитель Филарет Черниговский в 1866 году заразился холерой, совершая массовую молитву против эпидемии, и врачи не смогли его спасти. Святой адмирал Федор Ушаков сумел спасти свой флотский экипаж и весь город Херсон во время эпидемии чумы благодаря введению жесточайшего карантина, в том числе запрету публичных богослужений. Патриарх Пимен (Извеков) в бытность местоблюстителем патриаршего престола в рамках борьбы с холерой на юге СССР запретил прикладываться к иконам, а причастие мирян разрешил исключительно на дому в случае немощи или болезни.

«Эта пандемия должна действовать отрезвляюще и напомнить нам, как мы далеко ушли от Бога. В Великий пост мы оказались в ситуации, когда все увеселительные учреждения закрыты, когда мы избавлены от значительной части будничной суеты и отвлекающих привычек. Для многих эта ситуация вынужденная и непривычная, но любой может обратить ее себе во благо. Мне здесь видится промысл Божий для тех, кто должен находиться в режиме самоизоляции. Нам не надо искать, чем заняться дома - надо брать и со смирением молиться. А вот допускать в сердце страх действительно не надо. Все что мы делаем, мы делаем ради Христа, наших ближних», - считает епископ.

Источник: Inpress.ua
православие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.