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УПЦ раздаст 850 тыс защитных масок верующим, которые будут на Пасхальных богослужениях

15.04.2020 / 20:10
УПЦ раздаст 850 тыс защитных масок верующим, которые будут на Пасхальных богослужениях
Источник: Центр информации УПЦ
Общее количество приобретенных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы трехслойных масок с защитным слоем внутри - 1 млн

Во всех областях Украины верующим, которые примут участие в Пасхальных богослужениях, Украинская Православная Церковь бесплатно раздаст 850 тыс медицинских масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на fondpokrov.org.ua, маски будут раздаваться в храмах Украинской Православной Церкви для того, чтобы максимально обеспечить безопасность верующих во время пасхальных богослужений в соответствии с требованиями власти о карантинных мероприятиях во время посещения храмов.

«Средства защиты доставлены из Китая, общее количество приобретенных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы трехслойных масок с защитным слоем внутри - 1 млн», - сообщили на сайте Фонда.

Остальная часть гуманитарного груза поступит в медучреждения ряда областей Украины.

Как сообщалось ранее, в Украину прибыли высокоточные и диагностические системы для выявления заболевания COVID-19, а также 10 специальных боксов для транспортировки больных COVID-19, которые закупил Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Китае.

Источник: Inpress.ua
упц
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