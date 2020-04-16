Войти | Зарегистрироваться
10:31

четверг,
16 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Правительство узаконило паспорт в смартфоне

16.04.2020 / 09:06
Правительство узаконило паспорт в смартфоне
Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook

Дословно: "Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дія". Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее".

В министерстве говорят, что если у вас нет ID-карты, можно загрузить в "Дію" зарубежный биометрический паспорт, он так же будет заверять вашу личность и предоставлять такие же права и возможности, как и бумажный, действующий внутри страны.

По информации Минцифры, е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия.

По завершении карантина е-паспорта также будут полезными:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
во время медицинского обслуживания и банковских операций;
при получении административных услуг.

В министерстве обратили внимание, что Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

Сейчас пользователями приложения "Дія" являются уже более 2,1 млн украинцев.

Источник

Кабмин, смартфон, паспорт
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
15 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.