Епископ УПЦ рассказал об особом типе святости, который сформировался в Киево-Печерской лавре

В пещерах Лавры сформировался особый тип святости, присущий тем подвижникам, которые жили и живут на бывших территориях Киевской Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сегодня, когда некоторые монахи Киево-Печерской лавры заболели, стоит вспомнить о том, чему учили нас преподобные отцы Киево-Печерские. Новости в СМИ о состоянии здоровья насельников Киево-Печерской Лавры с каждым днем все тревожнее и тревожнее. Объяснять украинскому читателю и зрителю этих новостей, что наши отечественные СМИ часто не совсем добросовестно и честно подают информацию, не имеет смысла. У страха, как говорится, глаза велики. Однако есть смысл сказать о другом. О том, о чем многие из нас забывают. О вечном.

Что такое Лавра для нашего народа? Это ведь не просто «культурная ценность» и «историческое наследие». Это не просто «памятник архитектуры» и «предмет археологического изучения». Это, в первую очередь и прежде всего, – Святыня», - сказал епископ.

Владыка Виктор рассказал об особом типе святости.

«Понятно, что говорить об «особенной святости» можно только условно: святость, если она есть, всегда Христова и всегда церковная. Но, согласитесь, Пахомий или Антоний Великий точно также отличаются от Серафима Саровского, как и Мария Египетская от Ксении Петербургской.

Возможно, определенный отпечаток на человека накладывает территория, на которой он проживает, условия этой самой жизни, принадлежность к тому или иному народу, историческая атмосфера. Однако наиболее всего, несомненно, здесь действует Святой Дух Божий, Который дышит «идеже хощет». Именно Духом Святым сформировался тот особый тип святости, о котором мы сейчас говорим.

В чем его особенность? В огромной, жертвенной и безусловной любви к ближнему. Если древние аскеты во главу угла ставили личный подвиг, индивидуальную борьбу со страстями, то подвижники Киево-Печерской Лавры изначально избрали путь служения Богу через служение нуждам своих ближних», - подчеркнул архиерей.

Владыка напомнил, что в Лавре были затворники.

«Почти все монахи первое время жили под землей и убегали от мира. Тем не менее, из этих же «подземелий» вышли такие святые, как преподобный Агапит Печерский и Дамиан Целебник, которые лечили множество больных, или Прохор Лебедник, который раздавал хлеб всем неимущим во время голода.

Это Евангелие Христово и насельники Лавры научили наш народ делиться последним с тем, кто беден, жалеть того, кто страдает, и помогать тому, кому трудно. И как бы ни менялась историческая ситуация, как бы ни менялся состав проживающих в Лавре насельников – ее святые и дальше будут оказывать огромное влияние на наш народ», - отметил он.

Епископ Виктор призвал верующих молиться о монахах, которые заболели.

«Сегодня, когда некоторые монахи нашей Лавры заболели, может, стоит вспомнить нам, современным украинцам, о том, чему учили нас преподобные отцы Киево-Печерские? Вместо того чтобы злорадствовать – давайте лучше все вместе помолимся и попросим Бога сохранить монахам жизни. Потому что потом, когда закончится это болезненное поветрие, после карантина и коронавируса, мы снова придем в Лавру и попросим об исповеди, причастии, венчании, крестинах, отпевании... И монахи – те самые, которых сейчас поносят и которым некоторые из нас желают даже смерти, – примут нашу исповедь, допустят к причастию, повенчают и покрестят. Просто потому, что преподобные отцы, которые лежат в Лаврских пещерах, примером святой жизни учат своих нынешних последователей и всех нас, что нет больше той любви, когда кто душу свою положит за ближних своих», - подытожил он.