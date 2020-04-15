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В Киевских духовных школах обследовали студентов и преподавателей на COVID-19

15.04.2020 / 18:15
В Киевских духовных школах обследовали студентов и преподавателей на COVID-19
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В общежитиях Киевской духовной академии и семинарии постоянно действует медико-санитарная часть, в которой есть специально оборудованные комнаты для изоляции больных, а также соблюдаются санитарные рекомендации государственных органов

Медики провели обследование студентов и преподавателей, которые проживают в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт КДАиС, медицинский осмотр прошли не только студенты, но также преподаватели и сотрудники Киевских духовных школ.

«14 апреля был госпитализирован один преподаватель и один студент Киевской духовной семинарии. Администрация Киевской духовной академии и семинарии находится в постоянном контакте с медицинскими работниками и предоставляет государственным органам полное содействие в борьбе с эпидемией COVID-19», - сообщил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).

В пресс-службе Киевских духовных школ подчеркнули, что с начала введения всеукраинского карантина в связи с пандемией коронавируса по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, аудиторное обучение в Киевской духовной академии и семинарии было прекращено.

«С 13 марта обучение было полностью переведено в дистанционную форму, а студентам было рекомендовано покинуть общежития и отбыть по основному месту своего жительства. Подавляющее большинство из них оставили Киево-Печерскую Лавру еще 13 марта», - отметили в КДАиС.

В общежитиях Киевской духовной академии и семинарии постоянно действует медико-санитарная часть, в которой есть специально оборудованные комнаты для изоляции больных, а также соблюдаются санитарные рекомендации государственных органов.

«Киевская духовная академия и семинария открыта к сотрудничеству с медицинскими учреждениями и органами государственной власти. Уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть нынешнюю страшную эпидемию», - подчеркнули в Киевских духовных школах.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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