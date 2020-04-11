Войти | Зарегистрироваться
21:46

суббота,
11 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о пяти правилах для верующих в условиях изоляции

11.04.2020 / 20:02
В УПЦ рассказали о правилах для верующих на карантине

Не отчаиваться, молиться дома и помогать ближним – главные задачи верующего человека, который пребывает в самоизоляции на карантине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

«В условиях карантина изменилась привычная жизнь миллионов верующих Украинской Православной Церкви. В частности, вместо посещения храмов многим, в особенности людям пожилого возраста, приходится оставаться дома. Те же, кто может посещать богослужения, столкнулись с рядом ограничений и предписаний. При этом не исключено их значительное усиление в случае разрастании масштабов болезни», - сказал он.

Владыка отметил, что ситуация может дойти и до полного закрытия храмов для верующих, а также призывов со стороны государства всем прихожанам наблюдать за службой онлайн, в домашних условиях.

Исходя из этого митрополит Антоний дал пять советов, которых верующим необходимо придерживаться на карантине.

«Первое – не нужно отчаиваться, ведь все эти ограничительные меры носят исключительно временный характер. Эпидемия рано или поздно закончится, и Церковь вновь сможет возобновить свою полноценную деятельность.

Второе – необходимо на всю оставшуюся жизнь запомнить эти дни. Многие верующие сейчас открыто признаются, что ранее по-настоящему не ценили возможности беспрепятственно ходить в храм для совершения общей молитвы и участия в причащении. Теперь, когда мы этого лишены, горечь потери особенно острая. Что и понятно, учитывая сколько раз мы сами себя отваживали от радости теснейшего единения с Господом из-за собственной лености, небрежения и так далее. Исходя из этого, очень важно, чтобы, когда с Божьей помощью все будет урегулировано, каждый из нас начал от всего сердца дорожить возможностью регулярно посещать храм и принимать там Святые Дары.

Третье - не стоит думать, что развитие эпидемии повлияет на основные принципы церковной жизни верующих людей или каким-то образом переведет Церковь в онлайн. Да, молиться можно дома, но участвовать в Церковных Таинствах онлайн и тем более в главном Таинстве - Святой Евхаристии - сидя у телевизора или монитора невозможно.

Четвертое – Господь вразумляет нас временным лишением доступа в храмы не для того, чтобы мы спокойно сидели дома. Сейчас время для сугубого покаяния и молитвы. Вот чем необходимо в первую очередь заниматься, а не искать очередные фильмы в сети для просмотра или проводить все время в соцсетях. Это очень важно. Ведь чем сильнее будет наша молитва и искреннее – покаяние, тем быстрее будет побежден вирус и откроются двери всех наших храмов.

Пятое – не стоит забывать и о том, что вера должна быть подкреплена делами. Для милосердия нет границ и его не измерить какими-то универсальными объемами. Сейчас каждый может внести свою лепту в общее дело борьбы с вирусом. Например, изготовляя своими руками из подручных средств маски для других людей. Или помогая пожилым людям в покупке лекарств и еды, подвозя на своем транспорте медиков на места их работы, изготовляя и распространяя антисептики. Вариантов может быть много. Главное – не сидеть сиднем в праздности, унынии либо духовной расслабленности».

Источник: Inpress.ua
карантин, УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.