Митрополит Антоний рассказал о пяти правилах для верующих в условиях изоляции

Не отчаиваться, молиться дома и помогать ближним – главные задачи верующего человека, который пребывает в самоизоляции на карантине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

«В условиях карантина изменилась привычная жизнь миллионов верующих Украинской Православной Церкви. В частности, вместо посещения храмов многим, в особенности людям пожилого возраста, приходится оставаться дома. Те же, кто может посещать богослужения, столкнулись с рядом ограничений и предписаний. При этом не исключено их значительное усиление в случае разрастании масштабов болезни», - сказал он.

Владыка отметил, что ситуация может дойти и до полного закрытия храмов для верующих, а также призывов со стороны государства всем прихожанам наблюдать за службой онлайн, в домашних условиях.

Исходя из этого митрополит Антоний дал пять советов, которых верующим необходимо придерживаться на карантине.

«Первое – не нужно отчаиваться, ведь все эти ограничительные меры носят исключительно временный характер. Эпидемия рано или поздно закончится, и Церковь вновь сможет возобновить свою полноценную деятельность.

Второе – необходимо на всю оставшуюся жизнь запомнить эти дни. Многие верующие сейчас открыто признаются, что ранее по-настоящему не ценили возможности беспрепятственно ходить в храм для совершения общей молитвы и участия в причащении. Теперь, когда мы этого лишены, горечь потери особенно острая. Что и понятно, учитывая сколько раз мы сами себя отваживали от радости теснейшего единения с Господом из-за собственной лености, небрежения и так далее. Исходя из этого, очень важно, чтобы, когда с Божьей помощью все будет урегулировано, каждый из нас начал от всего сердца дорожить возможностью регулярно посещать храм и принимать там Святые Дары.

Третье - не стоит думать, что развитие эпидемии повлияет на основные принципы церковной жизни верующих людей или каким-то образом переведет Церковь в онлайн. Да, молиться можно дома, но участвовать в Церковных Таинствах онлайн и тем более в главном Таинстве - Святой Евхаристии - сидя у телевизора или монитора невозможно.

Четвертое – Господь вразумляет нас временным лишением доступа в храмы не для того, чтобы мы спокойно сидели дома. Сейчас время для сугубого покаяния и молитвы. Вот чем необходимо в первую очередь заниматься, а не искать очередные фильмы в сети для просмотра или проводить все время в соцсетях. Это очень важно. Ведь чем сильнее будет наша молитва и искреннее – покаяние, тем быстрее будет побежден вирус и откроются двери всех наших храмов.

Пятое – не стоит забывать и о том, что вера должна быть подкреплена делами. Для милосердия нет границ и его не измерить какими-то универсальными объемами. Сейчас каждый может внести свою лепту в общее дело борьбы с вирусом. Например, изготовляя своими руками из подручных средств маски для других людей. Или помогая пожилым людям в покупке лекарств и еды, подвозя на своем транспорте медиков на места их работы, изготовляя и распространяя антисептики. Вариантов может быть много. Главное – не сидеть сиднем в праздности, унынии либо духовной расслабленности».