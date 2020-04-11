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РПЦ запустила Telegram-канал по координации деятельности церковных учреждений на карантине

11.04.2020 / 20:46
В Telegram начал работу канал Рабочей группы при Патриархе РПЦ

РПЦ запустила Telegram-канал по координации деятельности на карантине.


В Telegram начал работу канал Рабочей группы при Патриархе Русской Православной Церкви по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

Telegram-канал работает по адресу: https://t.me/Patriarchrabochayagruppa.

Рабочая группа была образована распоряжением патриарха Кирилла от 23 марта 2020 года. Ее председателем назначен Управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Отмечается, что одна из задач Рабочей группы – взаимодействие с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.

 

Источник: Inpress.ua
церковь, карантин, РПЦ
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