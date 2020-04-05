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РПЦ: Пасху праздновали во время чумы и прочих бедствий, отпразднуем и сейчас

05.04.2020 / 18:36
В РПЦ отмечают важность соблюдения санитарных правил

Несмотря на карантин, православные смогут отпраздновать Пасху в этом году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Когда меня коллеги-журналисты спрашивают: "Что будет с Пасхой?", я всегда отвечаю: "Пасха будет!" Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас. Праздник Пасхи символизирует победу над смертью и всеми страданиями и несовершенствами окружающего нас мира. Радость Пасхи не может ставиться под вопрос никакими внешними обстоятельствами», - сказал он.

При этом в РПЦ отмечают важность соблюдения санитарных правил и норм.

«Единственное, что мы должны учесть при праздновании, — безопасность, чтобы не поставить под угрозу собратьев по вере и окружающих. Христиане праздновали Пасху даже во времена, когда их могли предать смерти каждый день. Найдем способ быть в этот день с Воскресшим Христом и сейчас», - говорит Легойда.

Представитель Церкви подчеркнул, что православный человек в любых обстоятельствах должен оставаться верующим во Христа, являть пример любви к ближним.

«Что бы ни происходило в мире, в нем всегда остается место для любви и поддержки.Самое главное, что мы не должны делать, — не впадать в панику и страх — все это делает нас недостойными Царствия Небесного. Уныние лишает нас радости бытия, а быть со Христом может подобный Ему в любви и свободе человек. Такими мы способны быть, только поддерживая друг друга в это нелегкое время», - отмечает Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
церковь, карантин, Пасха, РПЦ
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