Войти | Зарегистрироваться
20:16

воскресенье,
05 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве закрыт доступ в столичный Ионинский монастырь и ботсад, богослужения транслируют онлайн

05.04.2020 / 18:50
В Киеве закрыт доступ в столичный Ионинский монастырь и ботсад, богослужения транслируют онлайн
Свято-Троицкий Ионинский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Богослужения в монастыре транслируют в онлайн режиме

В Киеве в связи с карантином полиция перекрыла вход в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, на территории которого расположен Свято-Троицкий Ионинский монастырь Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал на своей странице в Facebook наместник монастыря, архиепископ Обуховский Иона.

«Пока так. Вход в ботсад и, соответственно, в монастырь, закрыт. Но службы совершаются по расписанию. Без комментариев», - написал владыка Иона.

Богослужения в монастыре транслируют в онлайн режиме. 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
ботсад, карантин, Свято-Троицкий Ионинский монастырь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 апреля
4 апреля
3 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.