Войти | Зарегистрироваться
14:07

суббота,
11 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Запорожский митрополит УПЦ: На изоляцию нужно смотреть как на подвиг и возможность доказать свою веру

11.04.2020 / 13:34
Запорожский митрополит УПЦ: На изоляцию нужно смотреть как на подвиг и возможность доказать свою веру
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих встретить Пасху дома

Верующие должны прислушаться к призыву властей и встретить главный христианский праздник дома, а пасхальные богослужения смотреть по телевизору.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная жизнь», к этому призвал верующих Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви Лука.

«В последнее время мы часто слышим призывы нашего президента Владимира Зеленского провести Пасхальные праздники дома. Почему-то в связи с этим возникло много споров: одни полностью поддерживают эту идею, другие – категорически ее отвергают. И слышны только единичные голоса, которые призывают к мудрому решению этого вопроса. А какой же путь мы должны избрать? Путь золотой середины», - сказал он.

Митрополит Лука напомнил, что в Украине никто не запрещает сегодня совершать Божественные Литургии, как это происходит на период карантина в некоторых странах.

«Мы можем совершать Божественную Литургию, и пока она совершается – мир будет стоять», - сказал владыка Лука.

Он также отметил, что миряне могут присоединиться к Божественной Литургии через телевидение или интернет.

«Как часто, находясь в храме, наши мысли улетали далеко, и мы совершенно забывали, где мы находимся? А здесь Господь дает нам возможность ощутить то, что мы можем потерять. И это есть Любовь Божия».

Надо смотреть на временную изоляцию, к которой нас всех призывают сегодня, как на подвиг и способность переступить через себя, подчеркнул митрополит.

«Наш народ дает нам свою мудрость, которая гласит: когда имеем – не ценим, а когда потеряем – плачем. Ведь, когда мы имели возможность свободно посещать богослужения, мы не всегда спешили, мы пренебрегали этой возможностью. А теперь, когда мы это потеряли, мы начинаем ощущать, что мы потеряли. Но это временно – только на время карантина», - отметил он.

Владыка посоветовал вспомнить слова апостола Павла о том, что для верующего человека «все во благо»

«Нам Господь дает возможность уйти в пустыню и совершить подвиг очищения и покаяния, ощутить истинную радость Божественной Литургии. Нас сегодня Господь немножко встряхнул – невысоко подкинул, но Он все равно нас поймает, потому что мы в Его руках. И самое главное – чтобы мы не вырывались из этих Отеческих объятий Господа нашего Иисуса Христа», - сказал Запорожский митрополит.

Владыка Лука призвал всех верующих УПЦ «не роптать, не унывать, уповать на милость Божию и радоваться, что Господь наш дает нам возможность еще и еще раз засвидетельствовать Ему о своей верности».

«Да, Пасха - самый главный праздник, Торжество из Торжеств, и никакой телевизор не сможет передать той атмосферы радости. Но вспомните наших новомучеников. Как они в концлагерях на груди друг у друга совершали Божественную Литургию. А некоторые и этого не могли совершить, но они все равно радовались воскресению Христа. А нам сегодня не надо находиться в концлагерях и нести физическую боль мучений, ибо мы их не вынесем. Нам сегодня Господь дает возможность совершить подвиг, и пройти этот подвиг с честью», - подчеркнул митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.