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Митрополит Онуфрий: Праздник Входа Господня в Иерусалим напоминает нам о смирении

11.04.2020 / 13:17
Митрополит Онуфрий: Праздник Входа Господня в Иерусалим напоминает нам о смирении
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По словам Предстоятеля УПЦ, каждый человек должен быть благодарен Богу за то, что ему дано

Праздник Входа Господня в Иерусалим напоминает нам о том, что мы должны в своей жизни смиряться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в программе «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Завтра православные отмечают великий праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день Церковь вспоминает священное событие, когда Спаситель вошёл в Иерусалимский храм.

«Такое священное событие сегодня вспоминает Святая Церковь. Это событие и радостное, потому что Господь — Победитель смерти, и грустное, так как оно было началом страданий Спасителя, когда Его схватили, держали в темнице, когда над Ним издевались, били Его по голове, одевали на Него терновый венец, распяли на Голгофе.

Праздник Входа Господня в Иерусалим напоминает нам о том, что мы должны в своей жизни смиряться и, если человек занимает какой-то пост, должность, выделяется среди других, он не должен этим гордиться. Он должен воздать славу Богу, благодарить Бога, потому что таким создал его Бог», - сказал Митрополит Онуфрий.

По словам Предстоятеля УПЦ, каждый человек должен быть благодарен Богу за то, что ему дано.

«Вот, я бы хотел быть доктором, но мне Бог не дал этого таланта, я не доктор. А тот, кто получил этот талант, может, хотел бы быть художником, но он не художник, потому что Бог ему не дал таланта художника. Всё то, что у нас есть, — это дары Божьи. И если нас люди хвалят за это, благодарят — хирурга за то, что он сделал операцию, художника — что он написал картину, певца — что он красиво исполнил какую-то песню, — то тот, кто получает похвалу, должен сказать: «Господи, да это не моё. Это Тебе должна быть благодарность. Потому что Ты мне дал этот талант, он Твой, и я Твой», - сказал он.

Митрополит Онуфрий поясняет, что душа каждого человека – это храм, который нужно очищать от всего ненужного.

«Господь очистил храм от всего ненужного. Этим Он учит нас, что мы должны очищать свой храм, храм — это душа каждого человека. И у каждого человека есть и благодать Божья, которая призывает его к молитве, покаянию, добру, и грехи, о которых нам стыдно говорить, но они есть в нашем сердце. И Господь учит, что мы эти грехи должны из себя выбросить через покаяние, через молитву. Выбросить из себя это зло. И дать место Богу, чтобы Он был царём не над какой-то одной частью нашего сердца, а над всем нашим сердцем, над всей нашей душой. И тогда для человека открывается Царство Божие, потому что тогда Бог царит в человеке», - сказал Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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