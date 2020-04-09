Наместник столичного Ионинского монастыря УПЦ заявил, что у него обнаружили коронавирус

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) пребывает на самоизоляции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на своей странице в Фейсбук владыка Иона сегодня написал, что у него диагностировали «мировое поветрие».

«Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный», - написал архиепископ Иона.

Архиерей рассказал о своем самочувствии.

«Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено.

Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме», - сообщил наместник Ионинского монастыря.

Владыка попросил верующих молиться о нем и о братии монастыря.

Фото: Сергей Рыжков