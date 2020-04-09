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Дела Майдана: подозрение объявили действующему столичному полицейскому

09.04.2020 / 13:21
Руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.

Об этом сообщил Офис генпрокурора

Следствие установило, что в качестве старшего следователя, в целях воспрепятствования акциям протеста, человек безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

При этом полицейский прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Напомним: в январе 2014 года после активизации сопротивления евромайдановцев на улице Грушевского представители силовых структур развернули целую охоту на участников акций протеста. Их задерживали "беркутовцы" и хватали "титушки". По поддельным обвинениями и фальсифицированным доказательствам суды отправляли активистов под арест.

Суд не принимал во внимание свидетелей защиты, слушая только свидетелей, которыми выступали сами же "правоохранители". Свидетели судебных процессов отмечали, что протоколы задержания активистов писались "как под копирку".

Источник

полицейский, подозрение, дела Майдана
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