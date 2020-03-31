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В СН объяснили, почему назначение Буславец сняли с повестки дня

31.03.2020 / 15:23
Президент Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики из-за того, что представители фракции монобольшинства выступили против ее назначения.

 Об этом сообщил источник во фракции.

По словам собеседников агентства, на заседании фракции было понятно, что кандидатуру Буславец не поддерживают многие депутаты монобольшинства.

"Мы не нашли достаточного количества голосов у себя во фракции. Не хотели рисковать в парламентском зале, не могли рассчитывать только на оппозиционные силы", - пояснил источник.

Также, по словам депутатов, против кандидатуры Буславец резко против выступили в комитете по вопросам энергетики. В частности, бывший представитель президента в Кабмине, глава комитета Андрей Герус заявил, что не поддерживает это назначение.

Источник

Слуга народа, Буславец
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