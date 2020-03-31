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Прокат авто в Харькове - условия и преимущества услуги

31.03.2020 / 15:49
Прокат авто в Харькове - условия и преимущества услуги
Актуальная информация об услуге "Аренда авто в Харькове" от компании BLS, ее условиях, сроках, стоимости поможет быстро решить проблему тем, кто временно остался без транспортного средства. Компания предлагает большой выбор автомобилей для посуточной и долгосрочной аренды без залога, без водителя.

Услуга по аренде авто в городе Харьков, которую предлагает наша компания, становится все более популярной, так как позволяет решить множество задач. Автомобиль может понадобиться для деловых поездок и прогулки по городу, для встречи гостей или бытовых целей. Предлагаемый компанией BLS прокат авто в Харькове на https://bls.ua/arenda-avtomobilej-v-kharkove позволит получить в распоряжение на длительный или короткий срок надежное и комфортабельное транспортное средство.

Особенности и преимущества проката автомобиля в Харькове

Доступна аренда авто в Харькове без залога как физическим, так и юридическим лицам. Все клиенты, которым нужно долгосрочно арендовать транспортное средство, получают услугу на выгодных условиях и на нужный период.

  • Водитель нужно только иметь двухлетний стаж вождения, водительское удостоверение.
  • На нужный срок взять в аренду авто в Харькове можно лицам, которым исполнился 21 год, авто бизнес класса предоставляется после 23 лет.
  • Компания имеет большой автопарк, есть много вариантов для выбора. Каждый автомобиль находится в безопасном техническом состоянии, проходит проверку перед передачей в аренду.
  • Наша харьковская компания имеет возможность сдавать авто и посуточно, ведь часто транспортное средство необходимо только для поездки в аэропорт, в магазин.
  • Посуточная и долгосрочная аренда имеет доступную для клиентов компании стоимость. Расходы будут зависеть от класса авто, от срока проката.

Для чего необходим прокат авто

Город Харьков – один из самых больших в Украине, это деловой и культурный центр, без авто в нем не обойтись. Быстрый и надежный автомобиль помогает решать самые разные проблемы и выполнить любые намеченные планы.

  • Выгодная аренда машин бизнес класса может понадобиться для деловых поездок по городу, встречи в аэропорту партнеров или инвесторов, для оперативного решения производственных вопросов.
  • Если предстоит свадьба, также понадобится автомобиль представительный, роскошный, надежный – соответствующий праздничному случаю.
  • На автомобиле можно отправиться на природу, для отдыха, на нем можно прокатить по городу гостей, съездить на шоппинг.

Каждый, кто привык к преимуществам авто, знает, насколько актуальной и ценной может быть услуга по его аренде.

Мы предлагаем не просто прокат, а улучшение комфорта жизни. Богатый опыт работы, большой автопарк, доступная цена проката автомобиля на автомате в Харькове без водителя выгодно отличают нашу компанию. Клиенты получают в пользование надежное авто по прозрачной стоимости услуги, не включающей скрытых платежей. Условия аренды рассчитываются индивидуально, каждый клиент получает оптимальное решение своей проблемы.

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