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Расследование дела Шеремета продлили до июня

31.03.2020 / 15:54
Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора Зузака, все трое подозреваемых сейчас отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

Вместе с тем адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.

Как сообщалось, в феврале следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу Шеремета до июня, но тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапка продлил до апреля. Он подчеркнул, что пока доказательств в деле недостаточно и нужно еще поработать.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Источник

Шеремет, убийство Шеремета
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