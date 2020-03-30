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В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса

30.03.2020 / 18:28
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство приходов с волонтерами также оказывают посильную помощь ближним, шьют защитные маски и навещают немощных прихожан

По епархиям Украинской Православной Церкви состоялись крестные ходы с чудотворными иконами и святынями с молитвой о прекращении пандемии.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

«В Ужгороде монахи Свято-Воскресенского мужского монастыря УПЦ совершили автомобильный крестный ход, благословили город иконами и окропили улицы святой водой.

Шествие возглавил наместник монастыря, архимандрит Марк (Куштан)», - сообщили на сайте епархии.

На Житомирщине митрополит Никодим и священнослужители провезли по городу чудотворный образ иконы Божией Матери «Подольская» и ковчег с мощами святителя Крымского Луки.

«Во время крестного хода был совершен молебен, а также вознесены молитвы к Пресвятой Богородице и святителю Луке.

Священнослужители благословили святынями и окропили святой водой четыре въезда в город», - отметили в пресс-службе Житомирской епархии.

На Киевщине Священники УПЦ проехали по улицам города Вишневое и села Крюковщина, с молебным пением и кроплением святой водой.

На Ивано-Франковщине состоялся крестный ход вокруг города Коломыи и его окрестностей с иконами Богородицы «Всецарица» и «Скоропослушница», свт. Луки Крымского и св. благ. кн. Александра Невского с молитвой о Божьем благословении и защиту жителей от «губительного поветрия».

Духовенство приходов с волонтерами также оказывают посильную помощь ближним, шьют защитные маски и навещают немощных прихожан.

В Черновцах духовенство Украинской Православной Церкви совершило автомобильный крестный ход к пяти поклонным крестам, расположенным на въезде в город.

«У каждого поклонного креста священники совершили молебен с провозглашением просьб на ектении о том, чтобы Господь избавил народ от эпидемии коронавируса и просили Божией помощи врачам в их нелегком деле.

В завершение молебна была вознесена молитва, определенную Священным Синодом УПЦ, против распространения эпидемии. Вместе с благочинным священники благословили все стороны света иконами с мощами святых угодников», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
упц
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