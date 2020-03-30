Войти | Зарегистрироваться
20:41

понедельник,
30 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Изюме монахини УПЦ пошили маски для больницы

30.03.2020 / 19:28
В Изюме монахини УПЦ пошили маски для больницы
Изюмская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Медицинские маски, изготовленные насельницами Борисо-Глебской женской обители

На Харьковщине в Изюме 30 марта в Центральную городскую больницу Песчанской Богоматери города священнослужители Украинской Православной Церкви передали защитные маски.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, медицинские маски, изготовленные насельницами Борисо-Глебской женской обители и прихожанами храмов Изюмской епархии, медикам передал руководитель отдела социального служения и милосердия епархии архимандрит Симеон (Негрецкий).

Источник: Inpress.ua
Изюм, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.