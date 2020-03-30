В Изюме монахини УПЦ пошили маски для больницы

На Харьковщине в Изюме 30 марта в Центральную городскую больницу Песчанской Богоматери города священнослужители Украинской Православной Церкви передали защитные маски.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, медицинские маски, изготовленные насельницами Борисо-Глебской женской обители и прихожанами храмов Изюмской епархии, медикам передал руководитель отдела социального служения и милосердия епархии архимандрит Симеон (Негрецкий).