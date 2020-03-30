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В Киево-Печерской лавре будут выпекать пасхальные куличи с адресной доставкой

30.03.2020 / 16:46
В Киево-Печерской лавре будут выпекать пасхальные куличи с адресной доставкой
Пасхальный кулич Источник: Центр информации УПЦ
Куличи освящаются священнослужителями Печерского монастыря после выпечки

В преддверии праздника Пасхи Киево-Печерская лавра предлагает верующим заказать пасхальные куличи.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

«Куличи освящаются священнослужителями Печерского монастыря после выпечки. Уже сейчас можно обращаться для предварительного заказа», - сообщили на сайте монастыря.

Традиционно к Святой Пасхе лаврские пекари изготавливают куличи разных размеров. Возможна адресная доставка.

Источник: Inpress.ua
упц
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