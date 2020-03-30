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В УПЦ призвали верующих не разжигать конфликты из-за особых санитарных норм в Церкви во время пандемии

30.03.2020 / 16:44
В УПЦ призвали верующих не разжигать конфликты из-за особых санитарных норм в Церкви во время пандемии
Архиепископ Феодосий Источник: Центр информации УПЦ
Владыка призвал верующих оставить споры и объединиться перед лицом опасности пандемии

У каждого верующего своя степень понимания духовной жизни и церковного опыта, но наш общий долг – послушание Церкви, которая во время пандемии призывает выполнять санитарные нормы предосторожности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской Митрополии, об этом заявил викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев), комментируя церковную дискуссию   относительно соблюдения карантина в храмах.

«Нас посетила общая опасность эпидемии, общая беда. Для Православной Церкви это сугубая, двойная проблема, ведь кроме общей для всех угрозы заражения, над нами нависла еще и угроза закрытия храмов со стороны светской власти. Давайте же постараемся оставить эту агрессивную дискуссию, которая нас разделяет», - призвал архиепископ Феодосий.

Он призвал верующих оставить споры и объединиться перед лицом опасности пандемии.

«У всех нас есть общий долг послушания Церкви, послушания решениям Священного Синода, в духе которых каждый духовник или мирянин сможет определить для себя меру «акривии» или «икономии» в личном применении санитарных правил. Сделать это следует, согласуясь со своей совестью, никого не осуждая никого не злословя, без взаимных обвинений в измене веры. У каждого же своя мера веры и степень понимания духовной жизни, свой багаж знаний и церковного опыта. Давайте не будем ссориться по этому поводу. У нас общая беда, давайте станем бок о бок друг с другом», - подчеркнул владыка.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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