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Четыре лавры и несколько стран будут молиться об украинцах, которые находятся в странах с эпидемией коронавируса

26.03.2020 / 21:19
Четыре лавры и несколько стран будут молиться об украинцах, которые находятся в странах с эпидемией коронавируса
Списки имен Источник: Центр информации УПЦ
В настоящее время списки имен рассылаются по храмам и монастырям Буковины, а также будут переданы в Мукачевскую и Винницкую епархии, где также поддержали инициативу

Четыре лавры и несколько стран будут молиться об украинцах, которые находятся в странах с эпидемией коронавируса

Списки для соборной молитвы о здравии более 2500 украинцев, оказавшихся в странах с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, переданы в Киево-Печерскую, Почаевскую, Святогорскую и Троице-Сергиеву лавры, а также распространяются по храмам и монастырям Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, инициаторы акции предлагают присоединиться к соборной молитве всем желающим.

«Первыми откликнулись три наши святые лавры – Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская. К соборной молитве о наших земляках также присоединились Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад), два прихода из Венгрии и один из Италии», - сообщили в пресс-службе епархии.

Кроме того, в настоящее время списки имен рассылаются по храмам и монастырям Буковины, а также будут переданы в Мукачевскую и Винницкую епархии, где также поддержали инициативу.

«Нет чужой боли, каждый украинец является дорогим для нас человеком, за которого стоит молиться. Поэтому просим - присоединяйтесь к нашему молитвенному деланию», - призвали в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии.

Источник: Inpress.ua
упц, молитва
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