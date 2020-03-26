В Святогорской лавре призвали не бояться, а усилить молитву и довериться Богу

В дни Великого поста Господь каждого призывает слушать Его голос и ощутить Его заботу о каждом человеке.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом сообщил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений в своей проповеди.

«Если посреди нас Бог, кто или что, или какая беда нам страшны? О чем Он с нами разговаривал в Евангелии? Он каждому из нас рассказывал о Своих страданиях, рассказывал, как Он нас любит. Зачем? Чтобы в сердце каждого из нас возникло чувство покаяния, чтобы мы наконец проснулись, чтобы мы поняли, насколько каждый из нас дорог Богу и любим Им», - сказал митрополит.

Он напомнил, что, когда Спасителя взяли под стражу, все ученики оставили Христа, но они впоследствии покаялись, а современные христиане не всегда готовы довериться Богу.

«А мы сколько раз Христа оставляли? Даже в сегодняшние дни. Некоторые боятся в церковь идти, потому что им сказали: «Вы в церкви можете заразиться. В супермаркете не можете, а в церкви можете». Это ли не наше оставление Христа? Это ли не наше малодушие в сегодняшние дни?» - отметил наместник Лавры.

Он напомнил, что без Бога человек беспомощен и подвластен влиянию зла.

«Братья и сёстры, вы что, думаете здесь, на земле, прожить во здравии, сытно и счастливо без Бога, забыв Его? Да без Бога мы - игрушка в руках дьявола, который будет крутить нами, как захочет. А мы будем беспомощны, потому что своими силами, без Бога, мы не можем ни добродетели совершить, ни свои грехи исправить, ни совесть очистить, ни здоровье себе подать, ни напитать себя», - сказал владыка Арсений.

По словам архиерея, важно в словах Евангелия услышать Христа и верить Ему.

«Сегодня через Евангелие Он говорил с нами. Представьте: если бы вы услышали, что в храме присутствует Сам Христос и будет сегодня беседовать с нами, падшими, грешниками, не гнушаясь нами, - разве бы мы не бросили всё и не пошли бы Его слушать, и не внимали бы каждому Его слову? Бросились бы и пошли, и слушали бы. Но видно, такое наше маловерие, что мы в словах Христовых не слышим Христа, что очами своей веры не видим Его, здесь присутствовавшего, Который сказал: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»(Мф. 18:20)», - заключил владыка.