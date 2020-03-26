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На Буковине священники УПЦ объехали 12 храмов с чудотворной иконой Божией Матери «Красноильская»

26.03.2020 / 18:49
На Буковине священники УПЦ объехали 12 храмов с чудотворной иконой Божией Матери «Красноильская»
Молитва Источник: Центр информации УПЦ
Чудотворную икону провезли по селам протоиерей Николай Полеску и протоиерей Димитрий Полеску

В Черновицкой области священники и семинаристы Украинской Православной Церкви совершили молитвенную поездку с чудотворной иконой Божией Матери «Красноильская» по селам Сторожинецкого благочиния, совершив молебны в 12 храмах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, в каждом храме совершалось молебное пение и читались молитвы об избавлении от моровой язвы.

«В ходе молитвенной поездки клирики и семинаристы посетили Красноильск (монастырь святого мученика Иоанна Сучавского, Покровский собор, Свято-Троицкий храм, Свято-Стефановский храм), Иживцы (храм святых Иоакима и Анны), Верхние Петровцы (храм в честь святого Николая Чудотворца), Нижние Петровцы (Свято-Успенский храм) и село Чудей (Свято-Николаевский храм, Трехсвятительский храм, храм Рождества Божией Матери и часовню, обустроенную в самой высокой точке села)», - сообщили в епархии.

Чудотворную икону провезли по селам протоиерей Николай Полеску и протоиерей Димитрий Полеску.

Священники напомнили верующим, что «только молитвами Божией Матери Господь помилует нас и избавит от любой смертоносной язвы».

упц
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