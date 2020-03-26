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На Закарпатье духовенство УПЦ и православная молодежь раздали маски и продукты одиноким пенсионерам

26.03.2020 / 18:32
На Закарпатье духовенство УПЦ и православная молодежь раздали маски и продукты одиноким пенсионерам
Помощь пенсионерам Источник: Центр информации УПЦ
Молодежь села Ильница вместе с духовенством посетила одиноких людей села и передала им продуктовые пакеты

На Мукачевщине священники Украинской Православной Церкви и православная молодежь передали пенсионерам защитные маски и продуктовые наборы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, экстренный благотворительный проект «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и Молодежного отдела епархии.

 «26 марта благочинный Иршавского района протоиерей Георгий Чулей и священнослужитель Свято-Петро-Павловского храма протоиерей Иоанн Лупак совершили автомобильный крестный ход с молитвой и передали благотворительную помощь жителям села Белки. Были переданы защитные индивидуальные маски, специально пошитые, и приготовленные пакеты с необходимыми продуктами - люди плакали от неожиданных посещений священника», - сообщили в епархии.

Молодежь села Ильница вместе с духовенством посетила одиноких людей села и передала им продуктовые пакеты.

Как сообщалось ранее, организаторы благотворительного проекта «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» поделились его пошаговым планом, в который входит формирование списка пенсионеров Мукачевской епархии, информирование и получение согласия от пенсионера или человека с ограниченными способностями, дальнейший контакт с координатором по телефону.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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