На Закарпатье духовенство УПЦ и православная молодежь раздали маски и продукты одиноким пенсионерам

На Мукачевщине священники Украинской Православной Церкви и православная молодежь передали пенсионерам защитные маски и продуктовые наборы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, экстренный благотворительный проект «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и Молодежного отдела епархии.

«26 марта благочинный Иршавского района протоиерей Георгий Чулей и священнослужитель Свято-Петро-Павловского храма протоиерей Иоанн Лупак совершили автомобильный крестный ход с молитвой и передали благотворительную помощь жителям села Белки. Были переданы защитные индивидуальные маски, специально пошитые, и приготовленные пакеты с необходимыми продуктами - люди плакали от неожиданных посещений священника», - сообщили в епархии.

Молодежь села Ильница вместе с духовенством посетила одиноких людей села и передала им продуктовые пакеты.

Как сообщалось ранее, организаторы благотворительного проекта «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» поделились его пошаговым планом, в который входит формирование списка пенсионеров Мукачевской епархии, информирование и получение согласия от пенсионера или человека с ограниченными способностями, дальнейший контакт с координатором по телефону.