В Иерусалимском Патриархате заявили, что богослужения в Храме Гроба Господня продолжатся

Существующий порядок Богослужений в Храме Гроба Господня не изменён, ограничения коснутся только количества присутствующих на службах людей.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Иерусалимского Патриархата.

«Греко-Православный Патриархат Иерусалима, Францисканская кустодия Святой Земли

и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви, объявили, что богослужения в Пресвятом Храме Воскресения будут продолжены согласно Типикону и правилам паломничества с уменьшенным количеством верующих во избежание распространения вируса COVID- 19», - отметили в заявлении.

Кроме того, в нем подчеркивается, что молитвы в храме только усилятся, чтобы Господь избавил мир от пандемии коронавируса.

«Мы хотим заверить, что в храме молитва трех общин (в чьем ведении находится Храм Гроба Господня, – Ред.) будет продолжаться, а скорее усиливаться, испрашивая у Небесного Отца прекращения пандемии, выздоровления больных, защиты медицинского персонала, мудрости для пасторов и губернаторов и вечного спасения тем, кто погиб», – отметили в заявлении.