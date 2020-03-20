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Митрополит Антоний объяснил, почему вера – это всегда подвиг

20.03.2020 / 13:11
Митрополит Антоний объяснил, почему вера – это всегда подвиг
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний напомнил слова известного старца

Вера – это всегда подвиг, благодаря которому Бог открывается человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире передачи «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Если бы существование Бога можно было доказать научными методами, то вера была бы не нужна. Когда мы говорим о Боге, то обязательно — и о необходимости веры. Апостол Павел говорит, что вера — это уверенность в невидимом (Евр. 11:1). То есть вера проявляется тогда, когда нужно прикоснуться к тому, к чему мы не можем дойти человеческим умом», — сказал владыка Антоний.

При этом архиерей отметил, что наличие различных теорий «говорит о том, что вера не противоречит человеческой логике и науке», тем более, что «мы знаем множество выдающихся учёных, которые были глубоко верующими людьми».

«В то же время, каждый человек, который хочет познать Бога, осознаёт, ощущает в своей жизни, что вера — это всегда подвиг. Подвиг, который открывает человеку Бога. И для верующего, у которого уже есть опыт духовной жизни, вообще никакие доказательства существования Бога не нужны, потому что он ощущает Его в своей жизни и общается с Ним», — отметил управделами УПЦ.

Владыка Антоний напомнил слова известного старца.

«Выдающихся духовник нашего времени архимандрит Кирилл (Павлов) так и говорил, что вера — это не выдумка философских направлений, это — реальность, которая открывается человеку, живущему по заповедям Божьим. То есть Бог познаётся теми, кто верит. Бог всегда открывается тому, кто верит в Него и живёт жизнью своей веры. И тогда вообще вопрос доказательств (философских, научных) перед человеком не стоит. Для него это реальность, в которой он живёт. Так что познать Бога может только верующий человек. Причем, у него будут не формально логические доказательства, а доказательства его реальной, конкретной жизни», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
вера, УПЦ, Митрополит Антоний
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