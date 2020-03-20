Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье

Об этом сообщает 19 марта Центр общественного здоровья

Сейчас подтверждены заболевания коронавирусом в следующих областях:

10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина);

2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина);

2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шахове и его жене);

2 случая в Днепропетровской области;

1 случай в Донецкой области;

1 случай в Ивано-Франковской области;

3 случая в Киеве.

Напомним: по состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает.

Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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