В Житомире священники УПЦ объехали центральные улицы и пределы города с мощами святой Анастасии Римляныни

В Житомире 19 марта клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ объехали пределы областного центра и центральные улицы со святыней - чтимой иконой и мощами святой преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, духовенство совершили молебен против распространения коронавируса, прочитали акафист святой Анастасии.

Также священники у каждого въезда в город осенили Житомир иконой и окропили святой водой.

Как сообщалось ранее, каждый день священники УПЦ объезжают Житомир со святынями.