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В Житомире священники УПЦ объехали центральные улицы и пределы города с мощами святой Анастасии Римляныни

20.03.2020 / 12:50
В Житомире священники УПЦ объехали центральные улицы и пределы города с мощами святой Анастасии Римляныни
Житомирская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священники у каждого въезда в город осенили Житомир иконой и окропили святой водой

В Житомире 19 марта клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ объехали пределы областного центра и центральные улицы со святыней - чтимой иконой и мощами святой преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, духовенство совершили молебен против распространения коронавируса, прочитали акафист святой Анастасии.

Также священники у каждого въезда в город осенили Житомир иконой и окропили святой водой.

Как сообщалось ранее, каждый день священники УПЦ объезжают Житомир со святынями.

Источник: Inpress.ua
Житомир, УПЦ
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