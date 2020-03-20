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Два человека, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной, заболели и лечились самостоятельно

20.03.2020 / 12:48
Из Брусилова в больницу Коростышева Житомирской области с признаками болезни COVID-19 госпитализировали супругов, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Об этом сообщают начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге 19 марта, zhitomir.info

Прямая речь: "Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель".

Суслик сообщил, что двое граждан госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус. Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Напомним, в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Женщина из Радомышля Житомирской обнаружила симптомы болезни 3 марта, до этого она вернулась из Польши. 12 марта ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина уже имела двустороннее воспаление легких. 13 марта больную подключили к аппарату искусственного дыхания.

По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области.

Источник 

коронавирус, Житомирская область
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