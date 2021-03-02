Еще одна область "покраснеет" из-за коронавируса

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Усиленный режим начинает действовать с полуночи 3 марта и предусматривает, что на территории региона будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Это уже третья "красная" область в Украине.

По словам замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, основанием для принятия данного решения является ухудшение эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщает сайт правительства.

"В Житомирской области зафиксирован уже в течение трех дней рост индикаторов, установленных постановлением Кабинета министров. В частности, уровень госпитализации превышает показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент обнаружения инфицирования превышает целевой показатель в 20%. Поэтому у нас есть все основания в данной области установить красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Ляшко и добавил, что за последнюю неделю количество госпитализированных в ковидних больницах региона выросло на 61%.

В свою очередь председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко поддержал решение комиссии. При этом он заверил: "Ситуация в области контролируемая, у нас достаточно коек, достаточно кислорода".

По состоянию на 1 марта в Украине 3 красные и 9 оранжевых зон, остальные - желтые.

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