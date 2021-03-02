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Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

02.03.2021 / 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Соответствующий указ № 83/2021 глава государства подписал 1 марта, сообщает пресс-сдужба президента.

Вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.

«Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей», - отметил президент.

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению «разработка месторождений полезных ископаемых», в 2009-м - Донецкий национальный технический университет по специальности «финансы». 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности «Шахтоуправление« Трудовое »ГП« Донецкая угольная энергетическая компания ». В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-му – замглавы Херсонской ОГА, с декабря 2020 г – врио главы Херсонской ОГА.

Источник

Херсонская ОГА, Сергей Козырь
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