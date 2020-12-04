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Зеленский назначил временного руководителя Херсонской области

04.12.2020 / 13:19
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует указ президента №530/2020

Козырь будет возглавлять ОГА вместо Юрия Гусева, которого президент назначил гендиректором ГК "Укроборонпром".

Справка: Козырь 5 сентября 2019 года работал на должности заместителя председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии. Его назначили через конкурсный отбор "LIFT".

Козырю 36 лет, он уроженец Донецка, имеет три высших образования (бакалавр правоведения, специалист по финансам и магистр по разработке месторождений полезных ископаемых).

Начинал работу с должности горного мастера на шахте ГП "Донецкая угольная энергетическая компания" в Донецке.

С 2005 по 2019 работал на различных должностях на шахтах (от горного мастера до исполняющего обязанности директора шахты).

С августа по сентябрь 2019 был советником патронатной службы Херсонской областной государственной администрации.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-председателя Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева гендиректором "Укроборонпрома".

Источник

Херсонская ОГА, Козырь
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