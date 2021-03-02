Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесёт атакующая или защищающая сторона.....Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1" 1 марта.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трём обвиняемым. "Не полиция оставляет его (Андрей Антоненко - ИФ) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.

Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".

По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Источник