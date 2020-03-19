Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

"Очень жаль, но мы вынуждены объявить об отмене песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год.

Отмечается, что организаторы конкурса изучили все возможные варианты, но пришли к выводу, что самый безопасный вариант - перенести конкурс.

Напомним, по данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

В Нидерландах количество заболевших возросло до 2051, умерших - 58. Среди инфицированных коронавирусом - 389 медработника.

В Нидерландах из-за коронавируса закрыли школы, детсады, рестораны и кафе. Запрет будет действовать до 6 апреля 2020 года.

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