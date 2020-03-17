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За нарушение режима обсервации будет штраф до 51 тыс. грн, за умышленное заражение коронавирусом с летальным исходом - до 8 лет тюрьмы

17.03.2020 / 14:47
Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом СOVID-19.

Это следует из текста законопроекта, который обнародовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Фотографии документа парламентарий обнародовал в своем канале в Telegram 16 марта.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс. грн - ИФ), арест сроком на шесть месяцев, ограничение или лишение свободы на три года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус COVID-19.

Если нарушение правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц, нарушитель может получить тюремный срок от пяти до восьми лет.

Действовать данные нормы будут в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

Ранее об этих положениях нового законопроекта на брифинге в Верховной Раде говорил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, который получил справку с установленным диагнозом и находится на самоизоляции (…) или в инфекционной больнице - и вдруг встал и ушел. Он подвергает людей опасности и тут может быть административная ответственность или уголовная, если человек предупрежден, что он является носителем болезни, он должен знать что может повергнуться уголовному преследованию", - заявил депутат.

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законопроект, коронавирус, заражение, обсервация
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