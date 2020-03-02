Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек

С декабря число жертв коронавируса составило 2,912 тыс. человек, зарегистрировано 80,026 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй, где выявлено за сутки 196 новых больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,803 тыс. человек, заболели 67,103 тыс. По состоянию на вечер воскресенья, более 33,7 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 32,6 тыс. человек, состояние более 7,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 44 тыс. человек выздоровели и покинул медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 148 случаев заболевания: в Гонконге - 98 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 40 (один случай смерти).

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