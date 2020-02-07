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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 31,1 тыс. человек

07.02.2020 / 18:12
В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

Об этом сообщил 6 февраля Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 143 человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 69 человек, по одному - в провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун, Хайнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 28 тыс. 985 человек, состояние 4 тыс. 821 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186 тыс. 045 человек, 1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 50 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 24 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.

Источник

заражение, Китай, короновирус
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