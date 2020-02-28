Минэкономики оценивает площадь государственных сельхозугодий в 650 тыс. га

Однако в Госгеокадастре, в соответствии с ожиданиями Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, она составит около 650 тыс. га, сообщил 27 феврал замминистра Тарас Высоцкий.

"Инвентаризация продолжается: на 95% она завершена, к 1 августу будет завершена на 100%", – сказал он на совещании с руководителями госпредприятий.

Высоцкий уточнил, что, согласно данным Госстата Украины, площадь государственных земель разных форм и подчинений составляет 2,34 млн га, однако если посмотреть на реальную документацию управлений земельными ресурсами и других органов, то она составляет 1,62 млн га, а зафиксированная в Госгеокадастре – 1,08 млн га, в том числе 510 тыс. сельхозугодий.

"Инвентаризация завершается, конечная цифра (сельхозугодий - ИФ) будет около 650 тыс. га", – спрогнозировал замминистра.

Он добавил, что параллельно проводится инвентаризация земель Лесного фонда Украины, которых по статистике - 1,33 млн га, по документации – 680 тыс. га, а в кадастре – 480 тыс. га.

Как уточнил Высоцкий, среди крупнейших органов управления сельхозземлями – Национальная академия аграрных наук Украины: по данным статистики, их 400 тыс. га, по документации – 385 тыс. га, из которых внесено в кадастры 288 тыс. га, в том числе сельхозземель – 251 тыс. га.

По его словам, в управлении Минэкономики с учетом присоединения к нему Минагрополитики было 252 госпредприятия, из них 154 уже передано Фонду госимущества Украины. По документам площадь земель этих предприятий - 275 тыс. га, из них в кадастре – 189 тыс. га, в том числе 110 тыс. га сельхозугодий.

Высоцкий добавил, что еще одним крупным органом управления является Министерство образования и науки, у которого предприятий больше, чем в НААНУ и Минэкономики вместе взятых, – 317, но площади их меньше. У предприятий МОН наименьшие расхождения между данными, уточнил замминистра.

"У нас есть ожидания, что госпредприятия должны приносить ту же прибыль с 1 га земли, которую приносит аренда: на сегодня это 3 тыс. грн с 1 га", – подчеркнул на совещании министр Тимофей Милованов.

При этом он отметил: если такой результат не будет достигнут, то будут соответствующие последствия – расследования совместно с правоохранительными органами.

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