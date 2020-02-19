Хомчак: один украинский боец погиб, трое ранены в результате атаки боевиков в Луганской области

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник, 18 февраля.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики – тела своих.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 – ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - подчеркнул Хомчак.

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