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Хомчак: один украинский боец погиб, трое ранены в результате атаки боевиков в Луганской области

19.02.2020 / 09:01
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки боевиков на позиции ООС на Донбассе во вторник, 18 февраля, погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник, 18 февраля.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики – тела своих.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 – ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - подчеркнул Хомчак.

Источник

Донбасс, боевики, Хомчак
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