Е-билет в Киеве запустят 1 апреля

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, отметив, что е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

"Билет, "не привязан" к определенному виду транспорта, - это удобно, в первую очередь для пассажиров. К тому же это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки. С этой целью разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки будет составлять уже не 8, а 6 гривень 25 копеек. При этом 8 поездок остаются "резервными", - пояснила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Таким образом, как говорится в сообщении, новая гамма проездных билетов предусматривает фиксированные количества поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца, в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 гривень за одну поездку.

В частности, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривень.

"Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций.

По словам Мельник, впервые вводится в обращение «туристический» проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривень соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривни на каждой поездке.

При этом в КГГА отметили, что приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021 года.

Согласно сообщению, внедряемая система оплаты проезда разработана в связи с оборудованием всего подвижного состава городского общественного транспорта автоматизированной системой учета оплаты проезда. Использование е-билета любым способом - приобретение проездного, пополнение карточки поездками либо покупка QR-билета - делают организацию общественных перевозок более эффективной и прозрачной.

"Диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Например, благодаря электронному билету мы знаем, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 400 тысяч льготных пассажиров и 300 тысяч владельцев Kyiv Smart Card. Эта информация используется для корректировки маршрутов общественного транспорта. Кроме того, ведется точный учет льготных поездок, что позволяет экономить бюджетные средства на возмещение бесплатного проезда", - сказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, ранее столичные власти планировали с ноября 2019 года запустить электронный билет, но отложили этот переход.

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В тестовом режиме единый электронный билет ввели еще в ноябре 2018 года.